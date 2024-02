KG Schlossgeister Neersen Der Kinderzug gibt richtig Gas

„Das Besondere am Neersener Zug ist, dass jeder einfach mitmachen kann“, sagt Zenzen, wobei man sich auch vorher anmelden konnte. „Guck mal, da kommen noch mehr, ruft sie der Zugleiterin Franziska Wunder begeistert zu. In Neersen gibt es Gerüchte, dass der Zug in diesem Jahr zum letzten Mal stattfindet, zumal die KG Schlossgeister 2024 lediglich den Zug und keine andere Karnevalsveranstaltung organisiert. Doch angesichts der vielen Teilnehmer zeigt sich Zenzen zuversichtlich, dass es auch 2025 wieder einen Kinderzug in Neersen geben wird.