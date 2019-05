Golfclub Duvenhof : Viele Besucher kamen zum Golf-Erlebnistag

Willich Michael Kerkhoff, Geschäftsführer der Golfsport Willich GmbH, ist zufrieden mit dem diesjährigen Golf-Erlebnistag auf der Golfanlage Duvenhof in Willich. An den Schnupperkursen und Probe-Spielmöglichkeiten auf zwei Bahnen des 18-Loch-Meisterschaftsplatzes beteiligten sich im Verlauf der fünf Stunden rund 100 Besucher – viele kamen aus dem Großraum Düsseldorf/Meerbusch, aber auch aus dem Kreis Viersen und aus Krefeld.

Das Programm war auf sportliche Aspekte konzentriert: Mehrere Pros der Golf Academy MB von Michael Baldringer führten regelmäßig kostenlose Schnupperkurse durch. Die Teilnehmer lernten den Griff des Schlägers und erhielten eine Einführung in das lange Spiel auf der Driving Range sowie in das kurze Spiel auf dem Putting Green. Sehr beliebt war die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe das Spiel „in echt“ auf den Bahnen 3 und 4 des 18-Loch-Meisterschaftsplatzes auszuprobieren. Dabei wurden die Besucher von einem Mitglied des GC Duvenhof begleitet. „Wir haben eine sehr gute Resonanz auf das Angebot. Die Leute interessieren sich für die Anlage“, meinte etwa Janis Borowski, der selbst seit Anfang 2018 Mitglied auf dem Duvenhof ist und eine Gruppe führte.