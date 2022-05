Maifest der Heimatfreunde Schiefbahn : Reibekuchen, Mundart und Gemütlichkeit

Gemütlich in der Sonne mit Freunden und Bekannten ein Bier trinken und sich unterhalten – lange ist es her. Die Besucher genossen das Beisammensein auf dem Maifest. Foto: Norbert Prümen

Schiefbahn Die Heimat- und Geschichtsfreunde haben nach drei Jahren endlich wieder ihr Maifest feiern können, bei dem ein buntes Programm aus Traktor-Rundfahrten, Mundartgottesdienst und rheinischer Kulinarik geboten wurde.

Zweimal in Folge durften sie wegen des gemeinen Erregers nicht. Am Sonntag konnte das traditionelle Maifest der Heimat- und Geschichtsfreunde Willich dann endlich wieder gefeiert werden. Und für die Schiefbahner hat es in den zwei Jahren offenbar nicht an Attraktivität verloren. Spätestens am Nachmittag, als das eines Wonnemonats unwürdige Wolkengrau der Sonne Platz machte, war der Ansturm so groß wie vor Corona. Der Vorsitzende der Heimat- und Geschichtsfreunde, Ernst Kuhlen, ist erfolgsverwöhnt und zeigte sich wenig überrascht: „So ist das nun mal, wenn der Heimatverein wat meckt.“