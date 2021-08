Ehemalige Ratsmitglieder geehrt : Viel Applaus für Willichs Alt-Bürgermeister Heyes

Willich Der frühere Bürgermeister und ehemalige Ratsmitglieder wurden in Neersen für ihr Engagement geehrt. Die Laudatio auf den wohl bekanntesten Schiefbahner hielt Yasuo Inadome.

Die Laudatio auf den wohl bekanntesten Schiefbahner hielt mit Yasuo Inadome. Er erinnerte sich an die erste Begegnung mit Josef Heyes. Inadome war damals neu in der Stadt und fühlte sich auf einer Veranstaltung völlig verloren, von allen Besuchern unbeachtet. „Dann kam Josef Heyes auf mich zu und ich spürte seine Warmherzigkeit, seine Freundlichkeit. Er blieb den ganzen Abend über bei mir.“ „Das war keine Strategie im Wahlkampf, denn ich konnte ihn ja nicht wählen“, fügte Inadome hinzu. Er erinnerte an die grandiosen Wahlerfolge – am 30. August 2009 brachte er es auf 83,5 Prozent der Stimmen. Und an die Tatsache, dass mit Käthe Franke und Josef Heyes gleich zwei Willicher Persönlichkeiten mit dem Orden der aufgehenden Sonne geehrt worden seien. Inadome hob die „zielorientierte und wirtschaftsfreundliche Politik“ während der 21 Jahre, in denen Josef Heyes Bürgermeister war, hervor. „Eine große und liebe Frau stand ihm bei“, sagte Inadome und meinte damit Maria Hilgers, die Ehefrau des zu Ehrenden.