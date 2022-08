Es blieb am Ende beim Versuch : Einbrecher am Gymnasium

Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen. Symbolfoto Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schiefbahn Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 16.20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, versucht, in das St.-Bernhard-Gymnasium an der Albert-Oetker-Straße in Willich-Schiefbahn einzubrechen. Laut Polizei nutzten sie eine Außentreppe, um zum dritten Obergeschoss zu gelangen.

