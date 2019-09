Wahlen : Hauptversammlung des Anrather Turnvereins

Anrath Neues aus den Abteilungen und dem Gesamtverein erfahren Mitglieder des Turnvereins Anrath 1899 (TVA) bald bei verschiedenen Versammlungen. Da turnusgemäß wieder Wahlen anstehen, bittet der Vorstand rund um Freddy Krüger um rege Teilnahme.

Die Jahreshauptversammlung des Anrather Turnvereins findet am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, in der Josefshalle, Josefsplatz 15, statt. Auf der Tagesordnung stehen Ehrungen und Berichte wie zum Beispiel der Haushalt, die Zusammenarbeit mit dem Neersener Turnerbund sowie die Pläne zum Neubauprojekt. Außerdem stehen Wahlen und Bestätigungen an. Die einzelnen Tagesordnungspunkte können auf der Homepage des Vereins www.tv-anrath.de nachgelesen werden.

Zu ihrer Abteilungsversammlung treffen sich die Badmintonspieler am Montag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Leineweberhalle, Fadheiderstraße 16.

Die Volleyballer des TVA treffen sich am Montag, 30. September, 19 Uhr, in der Turnhalle der Johannesschule, Johannesstraße 5.

Das Jugendteam des TVA trifft sich am Mittwoch, 25. September, 17 Uhr, in der Geschäftsstelle, Neersener Straße 53. Die Abteilung „Fit & Gesund“ tagt am 5. Oktober ab 19 Uhr in der Geschäftsstelle des TVA, Neersener Straße 53.