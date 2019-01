Tönisvorst: Neuer Anlauf für einen Stadtsportbund

Tönisvorst Im Februar soll es eine Versammlung mit Vertretern aller Tönisvorster Sportvereine geben. Aus der konstituierenden Sitzung soll ein neuer Stadtsportbund hervorgehen.

„Es gab schon mehrere Treffen, zu denen alle Vereine eingeladen waren“, sagt Klaudia Schleuter, Geschäftsführerin des Kreissportbundes. Dabei sei deutlich geworden, dass es ein großes Interesse an der Gründung eines neuen Stadtsportbundes in Tönisvorst gebe. „Viele Vereinsvertreter sehen die Bedeutung der politischen Interessensvertretung und Lobbyarbeit in Verbindung mit der Notwendigkeit zur Gründung eines Stadtsportverbandes“, sagt Klaudia Schleuter.

Bis 2015 hatte Tönisvorst einen Stadtsportbund, der die Belange der Vereine in der Öffentlichkeit vertreten, jährlich verdiente Sportler aus der Apfelstadt ausgezeichnet und sich für die Interessen des Sports in Politik und Verwaltung eingesetzt hat. Dann aber zog sich die Sparkassenstiftung aus der finanziellen Förderung zurück und dem Stadtsportbund fehlte das Geld für die Sportlerehrung, für Übungsleiterseminare und ähnliches. Auch zwischen der Stadtspitze und einigen Vereinen hatte es gekriselt. Für Klaudia Schleuter ist ein Stadtsportbund zwingend notwendig für die Vereinsentwicklung vor Ort. „Der Stadtsportverband will sich dafür einsetzen, dass der Sport eine stärkere Stimme bekommt und der Stellenwert des Sports verbessert wird“, sagt Schleuter. Er könne die ehrenamtliche Arbeit unterstützen und zukunftsrelevante Themen vorantreiben. Wichtige Themen in Tönisvorst seien etwa der Zustand der Sportstätten (Stichwort: undichte Hallendächer wie küezlich in Vorst), die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung sowie die Würdigung des Ehrenamtes und der Sportler, etwa durch eine Sportlerehrung.