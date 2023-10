Gefahr für Hunde und Co. Vermehrt Giftköder in Schiefbahn gefunden

Was die Rattenbekämpfung betrifft, macht Pakusch darauf aufmerksam, dass es die Möglichkeit gibt, kostenlos städtische Hilfe in Anspruch zu nehmen: Für den Fall eines Rattenbefalls auf privaten Grundstücken hat die Stadt Willich einen Vertrag mit einem Schädlingsbekämpfungsunternehmen geschlossen und bietet im freiwilligen Rahmen eine Unterstützung an: Betroffene Haushalte können sich melden und in einer Liste vermerkt werden. Die Bekämpfung erfolgt ganztägig zu einem mitgeteilten Datum, sofern ein Ansprechpartner vor Ort angetroffen werden kann.