Anwohner sind sauer Park-Chaos am Okidoki-Kinderland

Es ist Samstagnachmittag, und eigentlich sollte es hier im Wohngebiet an der Frankenseite, am Stadtrand von Alt-Willich, ruhig zugehen. Könnte man meinen. Doch Auto um Auto fährt über Serverinstraße oder den Feldweg Am Kuhbusch in die Frankenseite ein. Das Ziel: das Okidoki-Kinderland, der Indoorspielplatz mit seinen Trampolins, Kletter- und Spielgeräten.