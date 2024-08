Verkehrsberuhigung in Neersen Anwohner kritisieren Pläne für Hauptstraße

Die Verkehrsplaner der Stadt Willich haben Post von knapp 50 besorgten Anwohnern der Straße Vinhovenplatz, der Hauptstraße und der Straße Kapelle bekommen: In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie verkehrsberuhigende Maßnahmen, die für mehr Sicherheit auf den Straßen rund um die Kapelle Klein-Jerusalem in Neersen sorgen sollen. Zwar hat die Stadt bereits gemeinsam mit Straßen NRW als Baulastträger der Hauptstraße Maßnahmen geplant. Eine davon: an der Hauptstraße sollen zwei neue Mittelinseln erzwingen, dass Autofahrer in dem Bereich vom Gas gehen müssen – denn eins der Hauptprobleme ist, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h halten. Doch Josef Kaiser ist überzeugt: „Das bringt nix.“ Deshalb haben der 76-Jährige und seine knapp 50 Mitstreiter nun eine Liste mit ihrer Ansicht nach sinnvolleren Maßnahmen bei der Stadt eingereicht. Ein Vorschlag: An der Hauptstraße könnte ein Blitzer fest installiert werden.