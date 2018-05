SPD in Willich: Verkehrsbelastung nimmt zu

SPD in Willich

Stadt Willich Die Ergebnisse der jüngsten Planungsausschuss-Sitzung dürften vor allem für Schiefbahner Bürger sehr interessant sein: Dort wurde der SPD-Vorschlag, lediglich den Randbereich der Fontanestraße und Jakob-Germes-Straße zu bebauen, von CDU, Grünen und FDP abgelehnt.

"Wir brauchen hier unbedingt einen rechtskräftigen Bebauungsplan, damit die bereits fertigen Häuser für Flüchtlinge mittelfristig dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Durch die zusätzliche Randbebauung entlang der Jakob-Germes-Straße im Abschnitt zwischen Fontanestraße und Ringofenweg hätten die fertigen Häuser außerdem besser in die Bebauung integriert werden können", so Ulrich Bünstorf, Sprecher der SPD-Fraktion im Planungsausschuss.

Die übrigen Fraktionen haben diesen Antrag mehrheitlich abgelehnt, unter anderem aufgrund der Aussage der Verwaltung, der Verkehr müsse in diesem kleineren Bebauungsplan lediglich über die Fontanestraße abfließen.

In einem größeren Baugebiet, wie es die Verwaltung und die übrigen Fraktionen wollen, fließt der Verkehr über zwei Zufahrten. "Bei unserer Variante reden wir lediglich über die Belastung im direkten Umfeld der Fontanestraße, die so oder so steigen wird", erklärt Lukas Maaßen, stellvertretender Vorsitzender der SPD Willich, den Antrag.