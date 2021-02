Sport in Willich : Vereine können Sportanlagen teilweise nutzen

Sport in Willich

Willich Die Stadt hat Vereine angeschrieben und darüber aufgeklärt, was derzeit erlaubt ist und was nicht. Der städtische Ordnungsdienst überwacht die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung.

Die Irritationen, was angesichts der aktuellen Corona-Schutzverordnung wo erlaubt ist und was nicht, sind laut der Stadt Willich weit verbreitet. Darum hat das Team Sport aus dem Geschäftsbereich „Schule Sport Kultur“ die Vereine angeschrieben und aufgeklärt, dass nach der aktuellen Schutzverordnung des Landes NRW „Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen unzulässig“ ist. Ausgenommen vom Verbot ist Sport „allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht“. Außerdem ist „zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen dauerhaft ein Mindestabstand von fünf Metern einzuhalten“.