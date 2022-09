„LiteraTon“ startet in Willich : Neue Reihe verbindet Literatur und Musik

Max Herbrechter liest am Samstag in Willich. Foto: dpa/Erika Hauri

Willich/Grefrath In der Reihe LiteraTon werden Text und Musik nebeneinandergestellt. Die ersten beiden so genannten Konzertlesungen finden zudem im Rahmen der Muziek Biennale statt. Willich macht den Anfang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kreis Viersen ruft mit „LiteraTon“ eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben. Diese besteht aus drei Konzertlesungen, die Literatur und Musik an besonderen Orten miteinander verbinden. Die ersten beiden Konzertlesungen finden im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein statt und werden vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.

Den Auftakt macht am kommenden Samstag, 1. Oktober, um 19.30 Uhr eine Konzertlesung zu Sir Peter Ustinovs Buch „Achtung! Vorurteile“ im Gründerzentrum Willich, Gießerallee 19 im Gewerbepark Stahlwerk Becker). Der Schauspieler Max Herbrechter übernimmt die Rezitation. Dabei wird er musikalisch von der Pianistin Aida Sikira am Klavier begleitet, die unter anderem Klavierstücke von Bach, Mozart und Chopin darbietet. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Die zweite Konzertlesung findet am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr im Niederrheinischen Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, unter dem Motto „Die Stunde der Nacht“ statt. Schauspielerin Sibylle Bertsch rezitiert unter anderem Texte zur Nacht von Dylan Thomas, Charles Baudelaire, Rilke, Novalis, Ringelnatz sowie Italo Calvino und wird dabei musikalisch vom Gitarrenduo Jorrit Douwes und Pim Weierink begleitet. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Die letzte Konzertlesung der Veranstaltungsreihe „LiteraTon“ findet am Freitag, 2. Dezember, um 18 Uhr in der „Kaufbar“, Krefelder Straße 173a in Viersen, statt und behandelt Charles Dickens „Ein Weihnachtslied in Prosa“. Die Rezitation führt Stephan Schäfer durch, während er musikalisch von Giedrė Šiaulytė auf der Harfe begleitet wird. Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet auch hier zehn Euro.

Tickets sind ab sofort immer von montags bis donnerstags jeweils bis 17 Uhr im Vorverkauf in der Kreismusikschule Viersen, Heimbachstraße 12, oder an der Abendkasse erhältlich. Es besteht zudem die Möglichkeit zum Kauf eines Kombitickets für alle drei Veranstaltungen. Dieses kostet 20 Euro und ist ausschließlich im Vorverkauf in der Kreismusikschule Viersen erhältlich.