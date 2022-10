Autorin aus Willich : Lesung: Vera Nentwich stellt ihren neuen Krimi vor

Vera Nentwich hat ein neues Buch geschrieben. Foto: Thomas Nentwich

Willich/Grefrath Im neuen Roman geht eine pensionierte Chefsekretärin auf Mörderjagd. Am 3. November ist Premierenlesung in der Bibliothek in Schiefbahn.

Die aus Grefrath stammende und in Willich lebende Autorin Vera Nentwich hat ein neues Buch veröffentlicht: „Frau Appeldorn und der tote Maler“ heißt der Krimi, den sie am Donnerstag, 3. November, in der Bibliothek im Brauhaus (BiB) an der Hochstraße 30 in Schiefbahn vorstellt.

Ab 19.30 Uhr will sie mit dem Publikum ihr neues Ermittlergespann zum Leben erwecken. „Ich bin sehr aufgeregt. Schließlich schicke ich nach sechs Jahren ein neues Figurenensemble hinaus in die Welt“, sagt Vera Nentwich. Die Reaktionen der Menschen bei der Premierenlesung seien dabei von besonderer Bedeutung für sie, sagt die Autorin: „Erst wenn es bei dieser Lesung positive Resonanz gibt, bin ich beruhigt“, sagt sie.

Die Figur der Mareike Appeldorn, die als Markenzeichen immer einen roten Hut trägt, sei ihr schon lange im Kopf herumgeschwirrt, erzählt die Willicherin. Viele Menschen sehnen sich den Ruhestand herbei, aber oft fehle dann die Aufgabe. Dieses Themas wollte sie sich annehmen. „Frau Appeldorn war mit Leib und Seele Chefsekretärin, und als ihr der Lebensinhalt genommen wird, sucht sie krampfhaft nach einem Ersatz“, schildert Vera Nentwich die Ausgangssituation. Als dann ein Künstler, mit dem Frau Appeldorn zuvor zusammengearbeitet hat, ermordet wird, scheint die neue Aufgabe gefunden zu sein. Mit in den Fall hineingezogen wird Frau Appeldorns Nachbar, der emeritierte Professor für Germanistik Herr Büyüktürk. Nach anfänglichen Spannungen wegen der permanent zugeparkten Garageneinfahrt raufen sich die beiden zusammen, um den Mord an dem Maler aufzuklären.

Es habe sie gereizt, neben ihrer bestehenden Reihe um die Grefrather Ermittlerin Sabine „Biene“ Hagen, die, so betont die Autorin, selbstverständlich weitergeführt wird, ein weiteres Gespann zu entwickeln. Vera Nentwich ist im Hauptberuf IT-Beraterin und schreibt seit Jahren humorvolle Krimis und Romane. Mit ihrem Programm „Frausein ist auch keine Lösung“ steht sie sie zudem auf Kabarettbühnen. Im wöchentlichen Podcast „Die Zwei von der Talkstelle“ erzählt sie mit ihrer Kollegin Tamara Leonhard aus dem Autorinnenleben, und auf ihrem Blog „Veras Welt“ berichtet Vera Nentwich regelmäßig über ihre Aktivitäten.

Der Eintritt zur Lesung kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Karten können in der BiB (Telefon 02154 949602) und der Willicher Buchhandlung bestellt werden.

(msc)