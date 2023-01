Fleischwaren, Salate, Käse Was es bei Rewe in Willich an der veganen Theke gibt

Saftig aussehende rote Steaks, panierte Schnitzel, Bratwurst, Schinkenwurst und Salami liegen auf den hellen Tabletts hinter der Glasscheibe in der Bedientheke bei Rewe in Willich. Auf den ersten Blick kann man die Produkte allesamt für normale Fleischwaren halten. Das sind sie aber nicht. Bei ihnen handelt es sich um vegane Produkte, wie die Hinweisschilder an den Thekenscheiben verkünden. Eingerahmt von der Käsetheke auf der rechten Seite und der Aufschnitttheke auf der linken Seite, dabei deutlich abgetrennt, ist ein neues Segment in die allgemeine Bedientheke bei Rewe in Willich eingezogen. Seit Herbst bereichert eine vegane Theke das Angebot, an der es statt typischer abgepackter veganer Produkte auch Frischwaren gibt.