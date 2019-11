Willich : Schummer besucht Agentur für Arbeit

Willich DER CDU-Politiker informierte sich bei der Leiterin der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, Bettina Rademacher-Bensing, über die Entwicklung auf dem lokalen Arbeitsmarkt sowie über aktuelle Projekte.

Der Bundestagsabgeordnete freute sich darüber, dass die Agentur das Potential der deutsch-niederländischen Beziehung nutzt. So überqueren jeden Tag rund 1500 deutsche Arbeitnehmer die Grenze, um auf dem niederländischen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Auf der anderen Seite kommen täglich 500 Niederländer in den Bezirk der Agentur.

Ab dem kommenden Jahr will man dieses Potential noch weiter ausbauen und eröffnet in Zusammenarbeit mit der niederländischen Agentur ein gemeinsames Informationsbüro in Venlo. Ziel ist es, den Arbeitnehmern bei unterschiedlichsten bürokratischen Herausforderungen und Hürden unterstützend zur Seite zu stehen. „In Zeiten des Fachkräftemangels bietet diese grenzüberschreitende Kooperation eine besondere Chance“, unterstreicht Uwe Schummer.