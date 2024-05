Unwetter im Kreis Viersen Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag in Willich

Kreis Viersen · Die Rettungsdienste im östlichen Kreis Viersen waren in der Nacht in Alarmbereitschaft. Am Ende lief es vergleichsweise glimpflich ab. Dennoch waren die Helfer im Einsatz. Vor allem in überörtlicher Hilfe in Nettetal.

03.05.2024 , 15:56 Uhr

In der Überörtlichen Hilfe waren die Feuerwehrleute aus Grefrath, Kempen und Willich vor allem in Nettetal aktiv. Nur in Tönisvorst und Willich gab es zwei kleinere Brände nach Blitzeinschlag. Foto: Stadt Nettetal

Von Sven Schalljo