Schweres Unwetter : 38 Einsätze für die Willicher Feuerwehr

Willich Vor allem im Bereich Anrath/Clörath, Neersen und Niederheide war die Willicher Feuerwehr am Dienstagabend im Dauereinsatz. Zahlreiche Keller und tiefer liegende Wohnungen waren vollgelaufen.

Sehr unterschiedlich hat sich der Starkregen am Dienstagabend ausgewirkt: Während die rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Willich von 20.30 Uhr bis Mitternacht im Dauereinsatz waren, war es für die Feuerwehrleute in Kempen, Tönisvorst und Grefrath ruhig: „Viel Regen, aber keine Alarmierungen“, fasste es der Tönisvorster Wehrsprecher David Bräuning zusammen. Kempens Löschzugführer Michael Nagels berichtete, dass es in Kempen selbst keine Einsätze gegeben habe, der Löschzug Kempen allerdings mit zwei Fahrzeugen nach Krefeld ausgerückt sei, um dort die Kollegen zu unterstützen. Dort waren bis 2 Uhr in der Nacht 2000 Notrufe eingegangen. Auch den Viersener Stadtteil Dülken traf das Unwetter hart.