Neersen : Unterwegs auf den Pfaden des Herzens

Das Ensemble des Stückes „Arielle, die Meerjungfrau“, stellte sich gestern vor. Foto: Norbert Prümen

Neersen Mit dem Kinderstück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ starten die Schlossfestspiele am 16. Juni. Das Stück erzählt eine Liebesgeschichte, handelt von Freundschaften, Träumen und Zusammenhalt.

Von Stephanie Wickerath

Eine bessere Besetzung hätten die Regisseure Karrie Becker und Sven Post nicht finden können: Noelle Fleckenstein, eine junge, zierliche Frau mit langen, roten Locken sieht auch ohne Kostüm und Maske genau so aus, wie Kinder sich eine Meerjungfrau vorstellen. Und ihre Gegenspielerin Amanda Whitford wird ebenfalls nicht viel Zeit in der Maske brauchen, um sich in die Meerhexe Hydra zu verwandeln. Mit ihrer wilden, schwarzen Lockenmähne und dem imposanten Auftreten macht sie schnell deutlich, dass sie die Herrscherin über die Meere sein will.

Am 16. Juni ist es soweit, dann stehen Noelle Fleckenstein und Amanda Whitford auf der Freilichtbühne vor dem Schloss Neersen und eröffnen mit dem Kinderstück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ die diesjährige Saison der Festspiele. So gegensätzlich wie die beiden Hauptdarstellerinnen, so gegensätzlich sind auch die beiden Welten, in denen Arielle sich bewegt. „Uns war es wichtig, eine Balance zu finden zwischen dem Märchenhaften und dem Burschikosen, das das Stück auch mitbringt“, sagt Regisseurin Karrie Becker. Eine Herausforderung, die der neue Bühnenbildner Christian Baumgärtel gern angenommen hat.

Info Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen Das Kinderstück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ feiert am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, Premiere auf der Freilichtbühne. Danach folgen 20 weitere Aufführungen, viele am Vormittag für Schulklassen. Die Vorstellungen sind bereits zu zwei Drittel ausverkauft. Das komplette Festspielprogramm und Karten gibt es an der Theaterkasse in Neersen, online auf der Seite der Festspiele (www.festspiele-neersen.de) und telefonisch unter 02156-949 132.

Dabei ist die Neersener Version des Märchenklassikers weder dem Original von Hans Christian Andersen, noch der Disney-Version verpflichtet. „Wir haben auch Glitzer, aber eben nicht nur“, sagt die Regisseurin, die davon überzeugt ist, dass das Stück in dieser Interpretation auch Jungen anspricht. So hat Arielles Unterwasserwelt viel Zauberhaftes, was sich im Bühnenbild spiegelt. Die Welt des Prinzen, in den die Meerjungfrau sich verliebt, ist hingegen eine raue und wenig zauberhafte Welt, in der Auseinandersetzungen mit dem Schwert ausgetragen werden. Und ganz anders als in der Ursprungsversion, und das ist die wichtige Botschaft für alle Romantiker, hat die Liebesgeschichte hier ein glückliches Ende.

Bis es soweit ist, gilt es aber allerlei Abenteuer zu bestehen und Arielle muss viel Mut beweisen. Noelle Fleckenstein mag das an ihrer Figur sehr. „Arielle folgt ihrem Herzen und ist bereit, dafür etwas zu riskieren“, sagt die Schauspielerin. Auch dass ihre Arielle kein braves, angepasstes Mädchen ist, sondern rebellische Züge hat, gefällt der 22-Jährigen. Bei aller Romantik und Dramatik ist dem Regie-Duo aber wichtig, dass viel gelacht wird. Dazu sollen neben witzigen Dialogen der Delfin Flippi, Skipper, ein tollpatschiger Albatros (beide Tierfiguren werden gespielt von Amani El Sadek), sowie der clownartige Hummer Sebastian, dargestellt von Hans-Jürgen Helsig, beitragen. Und auch Hydra will den Kindern keine Angst machen. „Hydra ist auch lustig und sehr glamourös“, sagt Amanda Whitford, für die die Rolle nach eigener Aussage eine „absolute Traumrolle“ ist.

Zur Geschichte: Arielle lebt mit ihrer Schwester Oceana (Anne Bedenbender) und ihrem Vater Triton, dem König der Ozeane (Kay Szacknys), im Meer. Immer wieder erkundigt das neugierige Mädchen die Welt an der Wasseroberfläche. Dort rettet sie eines Tages Prinz Eric, den Regisseur Sven Post spielt. Arielle verliebt sich augenblicklich in den schönen Prinzen. Hydra, die Meerhexe, kann ihr helfen, in seine Welt zu gehen, aber der Preis dafür ist hoch und das Risiko groß. „Es ist neben allem anderen eine wunderschöne Liebesgeschichte“, findet Sven Post, mehr als Arielle könne man für eine Liebe nicht opfern.