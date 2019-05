Rhein-Maas-Berufskolleg Willich : Unternehmer sprach über die EU und den Brexit

Christoph Rochow ist Geschäftsführer einer Spedition in Krefeld und diskutierte mit den Berufsschülern über die Folgen des Brexit. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Am 26. Mai dürfen rund fünf Millionen junge Menschen in Deutschland das erste Mal an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen. Dazu gehören auch über eine Million Berufsschüler. Um ein Bewusstsein für die Bedeutung der EU zu vermitteln, organisierten die Industrie- und Handelskammern rund um den Europatag EU-Projekttage an Berufsschulen.

Bundesweit gingen Unternehmer als Lehrkräfte an die Berufsschulen, um den Auszubildenden mit Beispielen aus den eigenen Betrieben zu zeigen, welche Vorteile die EU für Unternehmen, Produkte und die Mitarbeiter bietet. Im Rhein-Maas-Berufskolleg Willich war Christoph Rochow zu Gast.

Eine „Schulstunde über Europa“ hieß es für die Schüler aus dem Bildungsgang Groß- und Außenhandel des Berufkollegs. Der Geschäftsführer der Krefelder Spedition Stromps & Co. brachte seine eigene Begeisterung für die europäische Idee zum Ausdruck. „Die Europäische Union mit ihrem großen Binnenmarkt und den offenen Grenzen bietet uns als Unternehmen wie auch als Privatpersonen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, die wir nicht missen möchten. Hierzu zählen die Reise- und Niederlassungsfreiheit, der Entfall von Zöllen und in großen Bereichen der Euro als Einheitswährung“, hob er hervor.

Wie wichtig die europäische Integration für die Wirtschaft in der Region insgesamt und für die Betriebe vor Ort in Krefeld, Mönchengladbach, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Viersen ist, geht bereits aus einer Umfrage hervor, die die IHK Mittlerer Niederrhein bei den Mitgliedsunternehmen unter dem Titel „Welche Bedeutung hat die Europäische Union für die Unternehmen?“ durchgeführt hat. Die Unternehmen verdeutlichten, dass sie die Vorzüge des Binnenmarkts zu schätzen wissen. Gleichwohl kritisierten die Unternehmen am Niederrhein die Brüsseler Bürokratie.