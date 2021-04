Unfall in Willich : Autos stoßen am Bonnenring in Wekeln zusammen

Willich Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend am Bonnenring in Willich-Wekeln gekommen. Das teilt die Feuerwehr Willich auf ihrer Internetseite mit.

Der Löschzug Willich wurde gegen 22.20 Uhr alarmiert und rückte mit einem Fahrzeug zum Bonnenring aus. Dort waren nach Angaben der Feuerwehr zwei Pkw zusammengestoßen. Außerdem waren der Rettungsdienst der Stadt Willich und die Polizei am Einsatz beteiligt.

Die Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Betriebsmittel der verunfallten Fahrzeuge ab und klemmten deren Batterien ab. Danach übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach eigenen Angaben nach einer knappen Stunde beendet.

Die Feuerwehr machte keine Angaben darüber, ob bei dem Unfall Peronen verletzt wurden oder nicht.

(buer)