Unfall in Willich Zehnjähriger Radler von Auto erfasst

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag an der Bahnstraße in Willich ist ein zehnjähriger Junge leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 65-jähriger Willicher mit seinem Auto in Richtung des Kreisverkehrs St. Töniser Straße/Korschenbroicher Straße. Am Kreisverkehr verringerte er zunächst sein Tempo, um den Verkehr zu überblicken. Der Zehnjährige fuhr mit dem Rad von links in den Kreisverkehr ein. Wie die Polizei weiter berichtet, setzte der Mann seine Fahrt fort, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge stürzte vom Rad und verletzte sich dabei.