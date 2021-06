Unfall in Anrath : Radfahrer in Lebensgefahr

Radfahrer in Lebensgefahr

Unfall in Anrath

Anrath Ein 40-jähriger Radfahrer ist am Freitagmorgen bei Anrath lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 8.30 Uhr auf der Aachener Straße zu dem Unfall zwischen dem Radfahrer aus Willich und einem 34-jährigen Autofahrer aus Krefeld.

Der 40-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an, so die Polizei weiter.