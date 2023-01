17-Jährige angefahren Polizei sucht Autofahrer nach Unfall in Willich

Am Mittwoch, 11. Januar, um 8 Uhr lief das Mädchen aus Willich auf dem Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs Bahnstraße in Willich in Richtung Korschenbroicher Straße. Beim Überqueren fuhr sie ein aus dem Kreisverkehr abbiegendes Auto an, teilte die Polizei mit.