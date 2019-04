Tödlicher Unfall in Willich : 14-jähriges Mädchen auf Inlineskates von Traktor überrollt

Willich Weil ein Radweg am Ortseingang in Willich endete, ist eine junge Inlineskaterin am Montagabend auf die Fahrbahn geraten. Dort wurde sie von einem Traktor erfasst und überrollt. Sie starb noch am Unfallort.

Das 14 Jahre alte Mädchen kam am Montagabend gegen 18.45 Uhr beim Umfahren eines Verkehrsleitgitters auf der Schottelstraße vom Radweg auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von einem Traktor erfasst und überrollt. Die Jugendliche starb noch an der Unfallstelle. Der 27 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock und wurde von einer Notfallseelsorgerin betreut.

Die Schottelstraße im Willicher Stadtteil Anrath war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22.20 Uhr gesperrt.

