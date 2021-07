Unfall auf A44 bei Willich : Autofahrer gerät in Leitplanke

Das Auto geriet aus ungeklärter Ursache in die Leitplanke. Foto: Feuerwehr Stadt Willich

Willich Ein Autofahrer ist am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in die Leitplanke geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Willich sicherten die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Fichtenhain und Forstwald, während die Autobahnpolizei den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen sperrte, da durch die Kollision mit der rechten Leitplanke diverse Trümmerteile und Erde auf der Fahrbahn lagen.

