Unfall auf der A52 bei Willich : Ein Trümmerfeld über 80 Meter Länge

Willich Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A52 fordert einen Verletzten. Ein Pkw war mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 40.000 Euro.

Am Mittwochabend kam es gegen 22.05 Uhr auf der Autobahn A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Dabei wurde der Fahrer des BMW verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht,