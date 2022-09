Vorfall in Willich : Unbekannter reißt Frau im Auto Kette vom Hals

Willich In Willich-Schiefbahn hat ein bislang unbekannter Mann einer Frau eine goldene Kette vom Hals gerissen und ist damit geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Räuber.

Die 74-jährige Frau wartete am Dienstag gegen 12.30 Uhr in einem Auto an der Straße Im Fonger. Plötzlich stand ein Mann neben dem Auto, riss die Tür auf und sprach sie in gebrochenem Deutsch an. Unvermittelt griff er nach der Frau und riss ihr die Kette vom Hals. Anschließend flüchtete er zunächst zu Fuß in Richtung Schiefbahn, stieg dann aber am Ende der Straße als Beifahrer in einen roten Kleinwagen, der in unbekannte Richtung davonfuhr.