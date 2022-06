Vorfall am Nierssee : Unbekannte machen Feuer auf Aussichtsplattform

Die Kripo sucht jetzt nach den Unbekannten (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Unbekannte haben am Wochenende die Aussichtsplattform am Nierssee beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Polizei am Samstagabend gegen 23.30 Uhr zum Bettrather Dyk in Neersen gerufen: Unbekannte hatten auf der Aussichtsplattform ein Feuer gemacht und dadurch die Plattform beschädigt.

Zeugen berichteten von zwei Pärchen, die das Feuer auf der Plattform entzündet hatten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Nachdem die Zeugen von den Unbekannten bemerkt worden waren, fuhren die Unbekannten mit einem blauen VW Polo in Richtung Schiefbahn weg.