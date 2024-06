Umweltschutz in Willich Ausschuss: Sind Bäume oder Photovoltaik höher zu gewichten?

Doch was passiert, wenn ein Baum eine für PV nutzbare Dachfläche beschattet und so die Ausbeute der Solarzellen mindert? Was hat Vorrang, der Baum oder die klimaschonende Stromerzeugung? Dazu gab es im Umweltausschuss Willich bereits Eingaben. Seinerzeit hatte der zuständige Abteilungsleiter Andreas Hans darum gebeten, das Thema final zu verschieben, um eine Entscheidungsmatrix ausarbeiten zu können. Generell habe der Baumschutz Vorrang. Allerdings gebe es durchaus Situationen, in denen ein Rückschnitt oder gar eine Fällung möglich oder angezeigt sei.