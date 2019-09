„Fridays for Future“ : In Willich startet Demo um 17 Uhr am Kaiserplatz

In Willich startet Demo um 17 Uhr am Kaiserplatz

Willich In Willich wird die Aktion am kommenden Freitag erst um 17 Uhr auf dem Kaiserplatz starten, um den Berufstätigen Gelegenheit zum Mitmachen zu geben. Organisiert wird sie von Kyra Moustakas, Rebekka Westerfeld und Maike Breitmar.

Die drei jungen Frauen, politisch unabhängig, haben gerade ihr Abitur gemacht. Vom Kaiserplatz führt der Weg über die Peter-, Graben-, Burgstraße, Am Park, Parkstraße, Am Reinershof, Bahn-, Kreuz-, Hülsdonk-, Kreuz-, Brauerei- und schließlich zur Martin-Rieffert-Straße, dann wieder ins Ortszentrum zurück. Alle Bürger sind eingeladen, sich anzuschließen.

An der Zug-Route wird eine kleine Spenden-Station aufgebaut, um für das geplante Kunstprojekt „Müll und Nachhaltigkeit“ zu sammeln. Unter der Überschrift „Umweltverschmutzung durch Zigaretten“ soll es als mobiles Schaustück in jedem Stadtteil zu sehen sein. Die Demo wird auf dem Marktplatz enden. Dort wird Maike Breitmar eine Abschlussrede halten. Bei einem anschließenden Sit-in soll es ein „Open speaking“ geben, bei dem jeder, der etwas sagen möchte, die Möglichkeit bekommt, nach vorne zu kommen und sich mitzuteilen. „Es ist Zeit für uns alle, massenhaften Widerstand zu leisten – wir haben gezeigt, dass kollektive Aktionen funktionieren“, fordern die Willicher Grünen zur Teilnahme an der „Fridays for Future“-Aktion auf. Auch Schulen beteiligen sich. So fordert die Schule Willicher Heide alle Kinder, Lehrer und Mitarbeiter auf, an diesem Tag zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen.