Mobilität : Umfrage: Was halten Willicher von Mitfahrbänken?

Mitfahrbänke sind Sitzbänke, die meist an zentralen Orten oder am Ortsausgang platziert werden. Bürgerinnen und Bürger, die dort Platz nehmen, signalisieren, dass sie eine Mitfahrgelegenheit suchen. Ihr Ziel wird mit einem fest installierten Schild gekennzeichnet. So sind vorbeikommende Fahrer in der Lage, Mitfahrer und deren Ziel rechtzeitig zu erkennen. Es können also – bei räumlicher Nähe von Start- und Zielpunkt – spontane Fahrgemeinschaften entstehen.