Räume an der Hochstraße 67 : Umbau der Begegnungsstätte Schiefbahn ist beendet

Schiefbahn Es ist geschafft: Nach über zweijähriger Planungs- und Umbauzeit konnte die Begegnungsstätte Schiefbahn nun wieder ihre Räumlichkeiten an der Hochstraße 67 beziehen.

Möglich wurde der Umbau vor allem durch die Fördermittel von Bund und Land. Das Team der Begegnungsstätte blickt jetzt „voller Vorfreude auf die nächsten Wochen und Monate und hofft, dass auch neue Besucher den Weg in die Begegnungsstätte finden und so Kontakte knüpfen“. Großer Dank gehe an die katholischen Kirchengemeinde St. Hubertus Schiefbahn, die der Begegnungsstätte während der Umbauphase ihre Räumlichkeiten im Pfarrjugendheim „Leuchtturm“ zur Verfügung gestellt hat.

Die Angebote der Begegnungsstätte in Trägerschaft des Caritasverbandes finden Interessierte im Infoblatt vor Ort oder auf der Website www.begegungsstätte-schiefbahn.de. Es wird neue Gruppentreffen geben, zu denen sich Interessierte anmelden können: Am 22. Januar starten die neuen Samstagskurse des TV Schiefbahn: Bewegung im Alter von 14 bis 15 Uhr und Rollator-Training von 15 bis 16 Uhr. Ab dem 8. Februar gibt es dienstags 14-täglich von 9.30 bis 11.45 Uhr das Angebot „Geistig fit im Alter und offen für Neues“ ein anspruchsvolles, kognitives Training. Zusätzlich wird am Freitagvormittag und Freitagnachmittag jeweils ein Kurs im Gedächtnistraining angeboten. Im Frühjahr soll außerdem wieder eine neue Radfahrgruppe starten. Auch die bestehenden Gruppen, wie Aquarell- und Acryl-Malen oder Bingo, freuen sich über neue Teilnehmende. Wer Interesse an diesen Angeboten hat oder eine ganz neue Gruppe gründen möchte, meldet sich am besten telefonisch unter 02154 4809907.