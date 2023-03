Nachruf Heinrich Stevens Uhrmacher mit Leib und Seele

Am alten Werkstatttisch, an dem schon sein Großvater stand, konnten die Kunden dem Meister bei der Arbeit zugucken. Der Kontakt zu den Menschen lag ihm am Herzen. Heinrich Stevens war die dritte Generation in einer Uhrmacherdynastie. Die Lehre startete er 1980 in Krefeld. Schon 1984 musste er aufgrund des plötzlichen Todes seines Vaters das elterliche Geschäft übernehmen. Mit 24 Jahren war er 1987 einer der jüngsten Uhrmachermeister in Deutschland.