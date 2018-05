Stadt Willich : Über Wohnformen und Fahrradwege informieren

Stadt Willich Für die beiden Interessensgruppen "Alternative Wohnformen" und "Sichere Fahrradwege", die sich innerhalb der Quartiersentwicklung in Schiefbahn gebildet haben, gibt es neue Termine für ein weiteres gemeinsames Treffen und Arbeiten. Die Interessensgemeinschaft "Alternative Wohnformen" trifft sich am Dienstag, 29. Mai, um 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte des Caritasverbandes Schiefbahn, Hochstraße 67. Die Interessensgemeinschaft "Sichere Fahrradwege" trifft sich am Mittwoch, 6. Juni, um 18.30 Uhr im Alten Rathaus in Schiefbahn, Hochstraße 67, 1. Etage. Die IGs sind keine geschlossenen Gruppen, sodass ebenfalls Interessierte auch im laufenden Prozess einsteigen können.

Bei Interesse oder Fragen ist Frau Wothe im Quartiersbüro anzusprechen. Sie ist erreichbar unter Tel. 02154-4809906.

(RP)