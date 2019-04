Willich: Chemie gegen Wildwuchs ist tabu

Willich In Zeiten von Insektensterben, Klimawandel und Ressourcenknappheit kann jeder Einzelne etwas für die Umwelt tun. Oft sind es Kleinigkeiten, über die keiner nachdenkt, die der Natur aber massiv schaden.

Mit den einsetzenden wärmeren Temperaturen musste Hormes bei Fahrten durchs Willicher Stadtgebiet schon vermehrt feststellen, dass Bürger zu den Chemiespritzen gegriffen haben. Es handelt sich um Ordnungswidrigkeiten, die dem Pflanzenschutzamt in Bonn gemeldet und von dort aus weiter verfolgt werden. „Vielen Menschen ist gar nicht klar, was sie auf ihrem eigenen Grund und Boden aufbringen und wie es nicht nur das Grün zum Absterben bringt, sondern den Boden weiter schädigt“, sagt Hormes. Der Fachmann nennt den Wirkstoff Glyphosat. Der ist in vielen Unkrautvernichtungsmitteln enthalten. Und die gibt es im Handel zu kaufen. Was in der Landwirtschaft immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt, ist auch im heimischen Garten ein Problem. Glyphosat schädige auch hier Boden und Grundwasser. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Haus- und Gartenbesitzer das bewusst machen. Ich vermutet eher, dass die Unwissenheit über diese Chemikalie nach wie vor sehr groß ist. Verstärkte Aufklärung tut daher not“, betont Hormes.