TV Schiefbahn veranstaltet 22. Triathlon 2018 - Anmeldungen sind noch möglich

Sport : Willicher Triathlon – Auch für Zuschauer ein Erlebnis

Laufen, schwimmen und Rad fahren sind die Disziplinen beim Triathlon. Foto: TV Schiefbahn

Willich Am 2. September veranstaltet der TV Schiefbahn den 22. Triathlon. Anmeldungen sind noch möglich.

Es geht um sportliche Leistung, aber auch um viel Spaß am Sport: Am Sonntag, 2. September, veranstaltet die Triathlon-Abteilung im TV Schiefbahn wieder den Willicher Triathlon – in diesem Jahr zum 22. Mal. „Die Veranstaltung wird von unseren Mitgliedern und in der Verantwortung des Organisationsbeauftragten Carsten Rott und dem Orga-Team seit Monaten vorbereitet. Für den sportlichen Jahreskalender in der Stadt ist der Triathlon ein wichtiger Termin“, so Ulrike Bamberg vom Vorstand des Vereins. „Wir haben bereits jetzt wieder knapp 760 Sportler, die sich für einen der acht Wettkämpfe angemeldet haben – das zeigt uns, dass das Interesse in der Region unverändert groß ist und der Wettbewerb gut angenommen wird“, ergänzt Rott. Anmeldungen sind noch bis zum 16. August möglich.

Die Wechselzone und die Beschilderung wurden auch in diesem Jahr optimiert, um die guten Bedingungen weiter zu verbessern. Besonders attraktiv ist die Verbindung der Generationen – von den ganz jungen Triathlon-Anfängern über die Teilnehmer am Willich 333 bis zu den Teilnehmern an einem „klassischen“ Volkstriathlon. „Auch in diesem Jahr steht der Volkstriathlon mit der Stadtmeisterschaft als großer Wettbewerb im Mittelpunkt“, so Carsten Rott. Aber wichtig ist ihm, dass es insgesamt acht Wettbewerbe mit unterschiedlichen Anforderungen gibt, „damit erreichen wir viele interessierte Athleten und bieten eine Möglichkeit für unterschiedliche Leistungsklassen“.

Ohne ein starkes Team wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen, so Rott. In den Kernbereichen verantwortet Thomas Bolz alles rund ums Schwimmen, Jan Königs betreut die Wechselzone, Dirk Fiedler und Markus Bonacker kümmern sich um die Radstrecke. Er freut sich über eine neue Unterstützung im Team der Helfer: Circa 40 Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums unterstützen den TV Schiefbahn bei der Absicherung auf der Radstrecke, die vom Freizeitbad „de Bütt“ bis zur Golfanlage Duvenhof auf der Hardt führt. Thomas Bendt hat die Laufstrecke unter seinen Fittichen und Uwe Jakubowski die Anmeldungen.



Zentrum des Sport-Events ist in bewährter Weise das Schwimmbad „De Bütt“, wo das Schwimmen stattfindet und von dem aus die Lauf- und Radstrecken starten. „Das bietet uns die familiäre Atmosphäre, die die Sportler in den vergangenen Jahren so geschätzt haben: Alles ist an einem Platz und leicht erreichbar, auch die Duschen und Umkleiden, und die Teilnehmer erwartet ein beheiztes Freibad“, schildert Rott.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben klassischem Grillgut gibt es auch Nudeln und Kuchen sowie die dazu passenden Getränke. Und wer noch Ausrüstungen für seinen Wettkampf oder fürs Training sucht, kann sich bei den Partnern des Triathlons, die ihre Produkte präsentieren, umsehen. Auch das hochwertige Funktionsshirt – passend zur Veranstaltung – kann vor Ort noch am Infostand begutachtet und erworben werden. Auch aus der Willicher Partnerstadt Linselles haben sich wieder viele Jugendliche angemeldet, um ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen und gleichzeitig die Verbindungen zwischen den Städten zu betonen.