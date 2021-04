Vereinsarbeit läuft trotz Corona weiter : TV Schiefbahn investiert 100.000 Euro in Sporthalle und Heim

Schiefbahn Trotz der momentanen Einstellung des Sportbetriebs läuft beim TV Schiefbahn die Vereinsarbeit weiter. Der Verein investiert rund 100.000 Euro in die Renovierung von Sporthalle und Vereinsheim. Dafür gibt es Fördermittel vom Land.

Der TV Schiefbahn renoviert seine Sporthalle mit Vereinsheim an der Jahnstraße: So werden im Gebäude neue Türen und Fenster eingebaut, in der Sporthalle wird der Parkettboden erneuert. Darüber hinaus soll im Mai eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Halle montiert werden. Dafür muss das Dach aber noch für die neue Konstruktion vorbereitet werden. „Wir investieren rund 100.000 Euro in diese Arbeiten“, berichtet TV-Geschäftsführerin Ulrike Bamberg. Dafrür habe der Verein über das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ einen Landeszuschuss von knapp 90.000 Euro erhalten. Der Rest stammt aus Vereinsmitteln. Durch die Arbeiten wolle der Verein Heizkosten und Wärmeverluste reduzieren sowie einen Beitrag zum Einsatz regenerativer Energien leisten. Außerdem hat der Verein aus eigenen Mitteln den Eingangsbereich vor der Halle überdacht.