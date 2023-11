Hauptversammlung des Sportvereins Turnerschaft St. Tönis verkündet Mitglieder-Boom

Dass die Turnerschaft St. Tönis nicht noch mehr, als die zur Mitgliederversammlung verkündeten 1.853 Mitglieder hat, liegt nicht an fehlenden Interessenten. „Wir haben in vielen Abteilungen aktuell einen Aufnahmestopp. Das liegt teilweise an fehlenden Übungsleitungen, vor allem aber an mangelnden Hallenkapazitäten“, sagt die Geschäftsführerin und Pressesprecherin in Personalunion, Sandra Enger-Schmitz.