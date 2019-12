Schloss Neersen : Turmblasen litt unter Regenwetter

Neersen Weniger Besucher als sonst kamen am ersten Weihnachtstag zum Schloss Neersen. Dort spielte der Posaunenchor weihnachtliche Lieder zum Mitsingen.

Als Turmbläser kann man sie ja eigentlich nicht mehr bezeichnen, die Mitglieder des Posaunenchors der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde: Sie stehen am ersten Weihnachtstag ja nicht mehr auf der Vorburg des Virmond’schen Schlosses in Neersen, sondern sie stehen und sitzen an den geöffneten Fenstern über und neben dem Haupteingang des Schlosses. Als am Mittwochabend Regen einsetzte, war klar, dass kein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden würde.