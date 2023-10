Serie: Das ist mein Verein Turm Schiefbahn setzt voll auf die Jugend

In den folgenden Jahren habe der Verein schwere Zeiten durchgemacht. „Wir haben stetig Mitglieder verloren, irgendwann waren wir von vier Senioren- und vier Juniorenmannschaften auf nur noch 20 Vereinsmitglieder und einer Hand voll Aktvier, die bei unseren Spielabenden kamen, geschrumpft. Dann kam vor gut vier Jahren die Bundesligaspielerin Viktoria Kühn zu uns und ist als Trainerin im Jugendbereich eingestiegen, weil sie ihre damals vier Jahre alte Tochter trainieren wollte. Seitdem gewinnen wir stetig Kinder und Jugendliche dazu, haben in der Folge auch viele Eltern im Verein aufnehmen dürfen und mit Viktoria, ihrem Lebensgefährten Michael Coenen und André Wokrina drei sehr gute Trainer. Wir setzen auf die Stappen-Methode, die sequenziell Schachsituationen abarbeitet. Und mittlerweile spielen unsere Jugendteams in der NRW-Liga. Viktorias Tochter Nicole war sogar bei der U-10-EM“, erzählt Paff.