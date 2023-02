Mit 13 Mottowagen vertreten So zieht der Tulpensonntagszug durch Anrath

In weniger als zwei Wochen ist es so weit: Am 19. Februar zieht ab 13.11 Uhr wieder Willichs größter Karnevalszug am Tulpensonntag durch Anrath. Los geht es am Lohrfeld, nahe des Theodor-Heuss-Parks, über Neersener, Süchtelner und Viersener Straße, Lindenstraße und Gietherstraße bis zur Raiffeisenstraße. Neben zahlreichen Fußgruppen und einer Kapelle sind auch 13 Mottowagen verschiedener Vereine und Karnevalsgesellschaften vertreten. Der Karnevalszugverein „Aach Blenge“ hat jetzt die Zugaufstellung veröffentlicht.