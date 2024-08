Prägende Zeit beim Neersener Turnerbund Fabian Vogel springt bei Olympia

Bis zu zwei Sekunden lang ist Fabian Vogel bei einem Sprung in der Luft, sieben bis acht Meter hoch geht es hinaus. „Frei zu sein, keinen Kontakt zum Boden zu haben, das ist faszinierend, so als würde man fliegen“, sagt der 29-Jährige. Er ist Trampolin-Turner und kann sein Glück immer noch nicht richtig fassen: Er nimmt an den Olympischen Spielen in Paris teil und ist einer der 16 männlichen Trampolin-Turner, die am Freitag, 2. August, ab 18 Uhr gegeneinander antreten werden. In den Anfängen seiner Karriere, als Kind und Jugendlicher, hat Fabian Vogel fünf Jahre lang beim Neersener Turnerbund die Trampoline strapaziert – eine prägende Zeit für den Fischelner, der in der Sportfördergruppe der Bundeswehr ist und in Bad Kreuznach lebt, da dort beim MTV einer der beiden deutschen Trampolin-Stützpunkte ist.