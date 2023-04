Bekannt in ganz Willich Top Grill schließt nach 34 Jahren

Das Geheimnis der leckeren Brathähnchen wird ein solches bleiben. Auch wenn Wilfried Heymowski am 8. April seinen Top Grill zum letzten Mal öffnet, will er „das Rezept für die Hähnchen nicht verraten“, sagt der 71-Jährige lächelnd. Nach 58 Jahren im Berufsleben, 34 Jahre davon als Betreiber des Top Grill an der Brauereistraße 8b, hat er sich nun endgültig entschlossen, in den Ruhestand zu treten und die Türen seines Unternehmens, das er mit Herzblut geführt hat, zu schließen.„Es war immer mein Traum selbstständig zu sein“, sagt Heymowski, der bereits mit 21 Jahren Metzgermeister war und als Geschäftsführer einer Imbisskette seine berufliche Laufbahn startete.