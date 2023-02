Tönisvorst/Willich Polizei-Einsätze am Tulpensonntag

In St. Tönis wurden zwölf Menschen in Gewahrsam genommen, zwei Ingewahrsamnahmen zählte die Polizei in Anrath. In Tönisvorst hielt die Polizei außerdem zwei Körperverletzungen, fünf Widerstände, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine sexuelle Belästigung fest. In Anrath nahm die Polizei drei Körperverletzungen und eine Sachbeschädigung auf.