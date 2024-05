Tönisvorst Versorger NEW startet große Photovoltaik-Initiative

Die NEW arbeitet an einem massiven Ausbau von Photovoltaik (PV) auf ihren Liegenschaften. Wo es möglich ist, werden PV-Anlagen installiert, gibt das Unternehmen an, das als Versorger auch in Tönisvorst tätig ist. Damit solle ein großer Teil des Eigenbedarfs an Strom gedeckt und Nachhaltigkeit gefördert werden.