Neue Trainingstermine für Mobile Retter verfügbar Als Mobiler Retter schnell Erste Hilfe leisten

Die Rettungskette werde an entscheidender Stelle gestärkt, ohne eine Änderung an der bisherigen etablierten Struktur des Rettungsdienstes vorzunehmen, informiert der Kreis Viersen. So funktioniert es: Geht ein Notruf mit der Meldung Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit in der Kreisleitstelle (Rufnummer 112) ein, lösen die Disponentinnen und Disponenten neben dem Alarm für den Rettungsdienst auch eine Alarmierung über die Mobile-Retter-App aus.