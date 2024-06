Wohltätigkeit in Tönisvorst Beard Bros spenden ans Kinderhospiz

Die „Beard Bros“ hatten im Vorfeld schon einmal das Kinderzentrum besucht und sich über aktuelle Projekte informiert. Dabei hatte sie die Idee der „Elfenglöckchen“. Diese sind als Begleitung für und bleibende Erinnerung an ein Kind besonders beeindruckt. Anja Claus, die Leiterin des Stups, ist tief berührt von den Erzählungen der Gäste. Sie zeigte der Gruppe den gemalten Baum im Treppenhaus, an dem alle Glöckchen hängen, wenn die Kinder zu Hause sind. Außerdem führte sie sie in den fertiggestellten Erinnerungsbereich, in dem an einem Bäumchen schon Glöckchen zum Gedenken an verstorbene „Stups-Kinder“ leise klingeln. Ihr ist wichtig, dass Kinderhospize immer die ganze Familie „aufnehmen“ und begleiten – Eltern und Geschwister zum Beispiel in der Trauer oder über Angebote zur Entlastung, damit alle die anstrengende Pflege gut bewältigen. „Unsere Tür ist immer offen“, betonte sie.