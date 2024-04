Bundespräsident besucht Action Medeor Vorster Medikamentenhilfswerk begrüßt Steinmeier und Lindner

Der Begriff „hoher Besuch“ ist eigentlich in der Zeitung verpönt und eher Umgangssprache. Doch was die Vorster Action Medeor und deren Mitarbeiter in der Türkei nun erlebten, lässt sich eigentlich nur mit diesen Worten treffend beschreiben, denn viel höher geht es nicht: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, begleitet von Finanzminister Christian Lindner (FDP), statteten dem Helfern in der Türkei einen Besuch ab. Der höchste Repräsentant des Staates und einer der wichtigsten Minister nutzten dafür eine Türkeireise. Sie verschafften sich dabei einen Überblick über die Lage im Erdbebengebiet.