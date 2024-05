Medizin in Tönisvorst Alexianer rücken Schmerzen mit gerichtetem Ultraschall zu Leibe

„Der sogenannte Fersensporn ist eine weit verbreitete Entzündung, die nur in Teilen einen knochenartigen Fortsatz an der Sehne bildet. Auch ohne diese anatomische Veränderung kann der Entzündungsschmerz so stark werden, dass ein normales Laufen unmöglich wird“, erläutert er als Beispiel. Hier gelte es, die Entzündung einzudämmen und die den Fuß belastenden Faktoren zu reduzieren. „Übergewicht, falsche Schuhe, aber auch falsches Sporttraining können zur Überbelastung der Sehne und in dessen Folge zu Entzündungen der Ferse führen. Diese verursachenden Faktoren sollten wir ebenso im Blick haben wie die Eindämmung der Entzündung und damit die Linderung der Schmerzen“, sagt er weiter.